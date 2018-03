Dief wil met fietsen naar Leuven sporen 27 maart 2018

Een 24-jarige fietsendief uit Brussel is zondagavond opgepakt aan het station van Leuven. Veiligheidsagenten merkten het verdachte gedrag op van de man nadat een melding binnenkwam dat hij met fietsen op de perrons reed.





De fietsen waren eerder gestolen in het station en de Brusselaar verstopte ze om ze nadien met de trein mee naar Brussel te nemen. De twintiger bekende de diefstallen. Het parket dagvaardde de man in toepassing van het snelrecht.





De verdachte zal in juni voor de correctionele rechtbank verschijnen.





(KAR)