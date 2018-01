Dief verlekkerd op Red Bull riskeert jaar cel 02u27 1

Voor de diefstal van meer dan 400 blikjes Red Bull in shops langs de autosnelweg in Leuven, Heverlee en Holsbeek riskeert een dertiger een jaar cel. Raphael N. zit momenteel opgesloten in de gevangenis van Bergen. Hij gaf de feiten toe voor de rechter. N. stal de energiedrankjes toen hij voorwaardelijk vrij was. De man werd recent nog veroordeeld tot 40 maanden cel. Omdat de man geen advocaat had en de rechter wou weten of er eenheid van opzet was met eerdere feiten werd de zaak uitgesteld naar 9 februari. De procureur vorderde een jaar cel en 900 euro boete. (KAR)