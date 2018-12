Dief steelt uurwerken Bart Mertens

12u45 0 Leuven De Leuvense politie is een onderzoek begonnen naar een inbraak in een woning in Kessel-Lo.

De daders lieten hun oog vallen op een huis in de Kortrijksestraat. Het glas van de achterdeur sneuvelde met behulp van een steen. Vervolgens werd de woning doorzocht door de dieven. In de schuiven en kasten op de bovenverdieping vonden de daders enkele waardevolle uurwerken. Tot op heden kon de politie nog geen verdachten oppakken in het onderzoek.