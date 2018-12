Dief neemt de benen KAR

07 december 2018

Een vrouw uit de Wijngaardlaan in Heverlee kwam donderdagavond bijna oog in oog met een inbreker te staan. Toen de vrouw ‘s avonds thuiskwam, hoorde ze achteraan in het appartement een deur dichtslaan. De terrasdeur achteraan het appartement bleek opengebroken te zijn en de woning werd doorzocht. De inbreker werd opgeschrikt door de bewoonster en nam zonder buit de vlucht. Er werd door de agenten een proces-verbaal opgemaakt.