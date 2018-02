Devlies (CD&V): "Lever pakjes met cargobikes" SCHEPEN WIL OVERLAADPLATFORM OP VOORMALIGE STELPLAATS DE LIJN BART MERTENS

06 februari 2018

02u50 0 Leuven Schepen en kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) wil de overvloed van bestelwagens die pakjes leveren in de stad inperken door cargofietsen in te zetten. "Ik overleg met De Lijn om op de voormalige stelplaats een overlaadplatform te installeren. Uit een proefproject is gebleken dat ruim 80% van de pakjes in aanmerking komt om met een cargofiets te leveren."

Kleine en grote vrachtwagens die met een halflege laadruimte kleine pakketjes in smalle winkelstraten moeten afleveren... Ook Leuven ontsnapt er niet aan. Volgens schepen Carl Devlies (CD&V) zijn de laatste kilometers om goederen ter plaatse te krijgen zelfs letterlijk de flessenhals van de klassieke stadsdistributie.





'Smart city'

De kandidaat-burgemeester voor CD&V lanceerde zopas enkele voorstellen op een conferentie in het Leuvense Provinciehuis met betrokken partners zoals Voka, Agoria, Comeos Vlaanderen, Fevia Vlaanderen en Vlaamse Confederatie Bouw. "We moeten heel bewust durven kiezen voor slimme stedelijke logistiek", zegt Carl Devlies. "De leveringen aan winkels, horeca, kantoren en particulieren hebben een impact op lokale emissies, files en de verkeersveiligheid. Als lokale overheid kan je ingrijpen op de infrastructuur, maar in een 'smart city' moet je ook leveringen zo efficiënt mogelijk laten verlopen. We zagen al initiatieven zoals CityDepot en Bring Me-boxen ontstaan, maar er is nood aan ruimte voor stedelijke distributie", aldus Devlies die een proefproject wil lanceren. "Ik wil een micro-overslagplatform opstarten op de voormalige stelplaats van De Lijn. Vorig jaar werd in samenwerking met UPS een proefproject afgerond van een micro-overslagpunt in de binnenstad, waarbij UPS vanaf een vaste locatie in het kernwinkelgebied pakjes leverde en ophaalde met cargobikes. Tot 80% van de pakjes die voorheen geleverd werden met bestelwagens werden dan bezorgd met cargobikes. De voormalige stelplaats van De Lijn is een ideale locatie in afwachting van een nieuwe bestemming. De Lijn loopt alvast warm voor dit project."





Werkgroep opstarten

Bij Voka is algemeen directeur Peter Van Biesbroeck enthousiast over het plan van schepen Devlies. "Ik denk dat het een heel mooie toets zou kunnen zijn. Het is belangrijk dat de stad zo snel mogelijk een werkgroep opstart waarbij leden van de verschillende sectoren en belanghebbenden aanwezig zijn, maar waar ook vanuit de stad een budget wordt voorzien voor professionele begeleiding. Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant wil heel graag mee de schouders zetten onder het project."





Drones op de Dijle

In verschillende onderwijsinstellingen wordt er ook al volop aan de toekomst gedacht. "Zo wordt er onderzocht of er goederen en pakjes geleverd kunnen worden via de Dijle", zegt schepen Devlies. "Dat zou kunnen met zelfdrijvende vlotten, een soort van drone op het water zeg maar. Maar dat is uiteraard nog toekomstmuziek."