Dertiger spuit traangas naar agent op communiefeest 15 maart 2018

02u34 0

Een dertiger uit Binkom is veroordeeld tot 100 uren werkstraf voor slagen en vernielingen. In mei vorig jaar was D.S. (38) zo dronken op een communiefeest dat de politie moest tussenkomen omdat hij agressief werd. Hij deelde een vuistslag uit aan een agent. Toen die laatste S. wou boeien volgde er een worsteling waarbij de dertiger de pepperspray van de agent te pakken kreeg en richting de inspecteurs spoot. Toen hij overmeesterd werd, trapte hij een tussenschot van de combi stuk. De man zou kampen met een alcoholprobleem. In de zomer van 2016 trok hij de slagboom stuk van ondergrondse Ladeuzeparking omdat zijn parkingticketje niet werkte. De man zou ondertussen vast werk hebben en zich ambulant laten begeleiden. De rechter gaf hem een taakstraf van 100 uren en een boete van 300 euro. (KAR)