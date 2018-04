Dertiger geeft partner zweepslagen: zes maanden cel 25 april 2018

02u51 0

Een 31-jarige Leuvenaar is veroordeeld tot zes maanden cel voor partnergeweld. Om een onbekende reden maakte A.W. zijn partner op 22 oktober 2016 omstreeks 6 uur wakker in bed. De man was boos en begon ruzie te maken. De dertiger sloeg zijn partner met een gsm-kabel op de rug en greep haar naar de keel. Zij verweerde zich door te krabben en kon uiteindelijk het huis verlaten om klacht in te dienen bij de politie. Die trof de man slapend aan in bed. De slaap- en woonkamer waren één grote puinhoop. W. had krabsporen op zijn lichaam maar verklaarde nooit de agressor te zijn geweest. Zijn partner had builen op haar hoofd en striemen op de rug. De man liet verstek gaan in de rechtbank. Volgens de rechter stemde de uitleg van de vrouw overeen met haar verwondingen, wat niet het geval zou zijn geweest bij hem. Ze veroordeelde W. tot zes maanden cel een boete van 600 euro. Aan zijn ex moet hij een schadevergoeding van 2.250 euro. (KAR)