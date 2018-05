Dertiger bedreigt deurwaarder aan diens huis 09 mei 2018

Een dertiger riskeert drie maanden cel en 400 euro boete omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een gerechtsdeurwaarder daags nadat deze laatstede inboedel van de man in beslag was komen nemen.





De dertiger kwam onverwacht op bezoek op het privé-adres van de deurwaarder. Hij bonkte en stampte luid tegen diens deur. Hij maakte ook melding van een vuurwapen en bedreigde zijn slachtoffer. Hij zou ook een plank met spijkers in het deurgat hebben gelegd. De advocaat van de beklaagde verklaarde dat de man de deurwaarder niets wou aandoen. "Zijn vergunning als sportschutter werd ingetrokken en zijn wapen heeft hij niet meer. Het zal niet opnieuw gebeuren", pleitte de raadsman die de opschorting vroeg. Uitspraak op 4 juni. (SVDL)