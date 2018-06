Derde editie Het Klein Geluk introduceert 'Boek Lokal' 15 juni 2018

02u45 0 Leuven Op donderdag 21 juni trapt Het Klein Geluk de derde editie af met kortfilmtoppers op 'De Kortste Nacht' bij Cinema ZED. Het programma van het kleine zusje van Het Groot Verlof is andermaal een bundeling van een uitgebreid zomers vrijetijdsaanbod in zonovergoten tuinen en heerlijk koele zalen in de stad.

"Het Klein Geluk gaat zoals steeds op zoek naar kleine en grote verrassingen die je intens gelukkig kunnen maken", vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). "Dit jaar ook een pak literatuur om de eerste verjaardag van Leuven Leest voor het voetlicht te plaatsen." Danny Theuwis (30CC) en Hanne Huyse (Bib Leuven) kijker ernaar uit. "Een jaar geleden sloegen we de handen in elkaar met de Leuvense boekensector voor de digitale leescommunity Leuven Leest.





Om de eerste verjaardag niet onopgemerkt te laten passeren, introduceren we nu 'Boek Lokal'. Zondag 24 juni staat helemaal in het teken van de letteren in HAL 5."





Meer info op de website www.hetkleingeluk.be (BMK)