Delhaize nog niet open na rook-en brandschade ADPW

17 december 2018

18u49 0

De brandstichting van het voorbije weekend in de Diestsestraat heeft ervoor gezorgd dat de Delhaize woensdag nog niet kan openen. “Door onvoorziene omstandigheden dienen wij het officiële openingsevent van Delhaize Fresh Atelier Leuven op woensdag 19 december te annuleren. De rook- en brandschade van afgelopen weekend aan het pand is te groot en dient eerst hersteld te worden. De winkel zal sowieso dit jaar nog haar deuren openen voor het grote publiek. Een feestelijke opening wordt naar alle waarschijnlijkheid in januari 2019 voorzien”, zo klinkt het bij de winkel. De Delhaize wordt de eerste Delhaize Fresh Atelier. Met dit nieuw concept wil Delhaize die klanten bedienen die op zoek zijn naar gezonde, flexibele en handige maaltijdoplossingen.