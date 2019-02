Dekenstraat afgesloten door slechte riolering ADPW

19 februari 2019

“De riolering in de Dekenstraat tussen de Tomveldstraat en de Ring, even voorbij de reeds opgestarte werken, is in zeer slechte staat”, zo laat de Leuvense politie weten. “Daarom werd de straat afgesloten en een extra omleiding ingesteld. Om de afwatering te verzekeren, legt de aannemer de bestaande riolering om. De aannemer vernieuwt plaatselijk de rijweg ter hoogte van het kruispunt van de Dekenstraat met de Windmolenstraat. Maandag begonnen de werken. Ze lopen tot zondag 31 maart. Na controle bleek dat de riolering in de Dekenstraat tussen de Tomveldstraat en de ring ook in slechte staat is. We bekijken of de aannemer dat stuk aansluitend kan herstellen”, zo klinkt het bij de stad Leuven.