Defecte liften in Sint-Maartensdal 16 juni 2018

De bewoners van Sint-Maartensdal dringen aan op een snelle oplossing voor het aanslepende probleem met de liften. In de toren, die 16 verdiepingen telt, is één lift al drie weken defect. De andere lift vertoont eveneens kuren en was de voorbije weken ook al vier keer kortstondig defect. Voor de vaak oudere bewoners van het gebouw is de maat stilaan vol. Ze eisen actie van eigenaar Dijledal. Voorzitter Fons Laeremans (CD&V) toont begrip voor de ergernis van de bewoners. "Ik begrijp dat de mensen niet blij zijn met de huidige situatie. Helaas is Dijledal volledig afhankelijk van de constructeur en de onderhoudsfirma. Dijledal mag zelf niets doen aan die liften." Normaal gesproken zouden de liften maandag opnieuw moeten functioneren zoals het hoort. (BMK)





