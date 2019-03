Deelkast Heilig Hartinstituut populairder dan ooit: “Zelfs chocolatier schenkt overschotten aan gezinnen die het moeilijk hebben” ADPW

14 maart 2019

16u04 0 Leuven De Kast van het Heverleese Heilig Hartinstituut verzamelt eten, speelgoed en allerlei andere spullen voor al wie het moeilijk heeft. Het initiatief bestaat al jaren, maar de Kast - die gewoon in de schoolgangen staat - geraakt steeds sneller gevuld. “Mooi toch dat een simpele deelkast mensen dichter bij elkaar brengt”, zegt Sigrid Aertgeerts, directrice van de kleuterschool.

Het idee ontstond jaren geleden. “Ik ben er al mee bezig sinds ik directeur geworden ben, zo’n tien jaar geleden. Maar dankzij Nele Rubens - een moeder van één van de leerlingen - kon het systeem uitgroeien tot het succesverhaal van vandaag. Er staat op dit moment een heel groot team achter, waarvan ik zo’n beetje de ‘spil’ ben”, zegt Aertgeerts.

Een alleenstaande moeder bezorgde me ooit een foto waarop haar vier kinderen soep aan het drinken waren. Die soep was gemaakt met de groenten uit onze Kast. Hartverwarmend. Sigrid Aertgeerts

Het principe van De Kast is eenvoudig: ouders mogen er spullen instoppen, maar niets uithalen. Alleen kwetsbare gezinnen kunnen hier aanspraak op maken. Zij durven dikwijls niet in de kast te kijken, of zijn te fier om hulp te vragen. Daarom maken vrijwilligers voedselzakken met de inhoud van de kast om die dan aan kansarme gezinnen uit te delen. Soms stellen ze zelfs ‘verjaardagskits’ samen, een doos gevuld met ballonnen, vlaggen, hoedjes én een verjaardagscadeautje.

Chocolatier brengt overschotten

“In al die jaren is de speelplaats fel veranderd. We zitten intussen met zo’n 50 verschillende nationaliteiten en dat is een mooie weerspiegeling van de maatschappij”, zegt Aertgeerts. “Maar niet iedereen heeft het even gemakkelijk. En we merken dan ook dat mensen het appreciëren dat wij moeite voor hen doen. Dat wordt ook gesmaakt door de mensen in de buurt. De chocolatier uit de straat brengt regelmatig overschotten, omdat hij dit een fantastisch initiatief vindt.” Het idee kan op erg veel bijval rekenen. “Onlangs was ik op een netwerkdag in Schaarbeek. Daar vernam ik dat er nog scholen geïnteresseerd zijn in het project. Dat doet deugd, zeker omdat het toch een tijdrovende bezigheid is.”

Maar doordat de appreciatie zo groot is, is de moeite al gauw vergeten. Zo ontving de directrice eens een foto waarop vier kinderen van een alleenstaande moeder soep aan het drinken waren. “Die soep was gemaakt van groenten die de mama hier had meegekregen. Daarvoor doe je het”, besluit Aertgeerts.