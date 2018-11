Debacker breidt uit met nieuw eetconcept: pretzels KAR

16 november 2018

Een jaar geleden sloot bistro Les Parisiennes in de Schrijnmakersstraat in Leuven de deuren om een nieuw concept uit de grond te stampen. Uitbater Jurgen Truyen (48) sloeg de weg in van de Franse Elzas met slechts één streekgerecht op het menu: flammekueche. De nieuwe zaak werd Debacker gedoopt en die krijgt nu een vervolg aan het Alfons Smetsplein. “Bij Debacker kan je nu terecht voor flammekueche én pretzels. Pretzels bestaan uit een zacht deeg met grove zoutkorrels die je zo kan verorberen of met zure room of belegd. Wij bieden ze ook aan bijvoorbeeld gegratineerd of doorgesneden met pepersaus en rosbief”, legt Truyen uit. “In de nieuwe vestiging aan het Alfons Smetsplein spelen we meer in op ‘on the go’, uit het vuistje zoals we zeggen. De kaart van de flammekueche is daar ook iets beperkter. In de Schrijnmakersstraat gaan we nog altijd voor het restaurantconcept waar het de bedoeling is om langer te tafelen.” Debacker aan Alfons Smetsplein is doorlopend open van maandag tot zaterdag van 11.30 uur tot 21.30 uur.