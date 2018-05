De Zevensprong wordt peter van Doode Bemde 04 mei 2018

Freinetschool VBS De Zevensprong uit Leuven is peter geworden van het natuurgebied de Doode Bemde in Oud-Heverlee. De school voert er al meer dan tien jaar natuurwerken uit in het kader van Educatief Natuurbeheer. Als beloning kreeg ze het peterschap van het gebied van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar trokken op wateronderzoek in het natuurgebied.





Ze leren er over de natuur door mee te helpen met het beheer van een natuurgebied in de buurt.





(SVDL)