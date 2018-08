De Witte (PVDA): "Komaf maken met graaipolitiek" 22 augustus 2018

02u24 0

PVDA-lijsttrekker Line De Witte stuurde zopas een brief naar alle Leuvense lijsttrekkers waarin ze vraagt een engagementsverklaring te ondertekenen tegen graaipolitiek. "Wie een politiek ambt heeft, moet vanaf 2019 onbezoldigd zetelen in intercommunales en aanverwanten", klinkt het. "Exact een maand voor de verkiezingen van 14 oktober zal PVDA Leuven bekend maken wie de engagementsverklaring tekende en wie dat niet heeft gedaan. Helaas blijft graaipolitiek een actueel thema. Via het Staatsblad moesten we zopas vernemen dat burgemeester Louis Tobback het aantal betaalde mandaten nog heeft opgeschroefd van 8 naar 10. In een periode met een tekort aan sociale woningen en een verdubbelde kinderarmoede op tien jaar tijd is dat een kaakslag. Onze burgemeester geeft het slechte voorbeeld. Ook schepen Dirk Vansina (CD&V) moet duidelijkheid scheppen over zijn betaalde mandaten. Leuven moet simpelweg elk risico op politiek graaien voorkomen de volgende legislatuur." (BMK)