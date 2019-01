De Wijnpers op uitstap naar klimaatmars Bart Mertens

18 januari 2019

17u30 0 Leuven De leerlingen van de Leuvense school De Wijnpers gaan volgende week donderdag op uitstap naar de klimaatmars in Brussel. Dat is het antwoord van de directie op de oproep van Anuna De Wever om elke donderdag te spijbelen tot de regering actie onderneemt voor een beter klimaat.

Al twee donderdagen op rij spijbelen scholieren om in Brussel deel te nemen aan de klimaatmars. Het aantal leerlingen dat inging op de oproep van Anuna De Wever verdriedubbelde afgelopen donderdag in vergelijking met vorige week en dat brengt een ongemakkelijk scenario in beeld voor de Vlaamse scholen. Enerzijds tonen de directies begrip voor de bezorgdheid van de leerlingen over het klimaat maar anderzijds kunnen scholen niet blijven aanvaarden dat leerlingen donderdag na donderdag afwezig blijven op school.

Groene school

In de Leuvense school De Wijnpers blijft directeur Lut Lambert erbij dat afwezigheden gewettigd moeten worden met een afwezigheidskaart of een attest. “Gebeurt dit niet dan beschouwen we dit als een onwettige afwezigheid”, klinkt het. “Maar De Wijnpers is wel een groene school en voert een uitgesproken milieubeleid. We streven in onze eindtermen naar milieuzorg, participatie, burgerzin en duurzaamheid en willen de leerlingen hierin actief betrekken. Daarom gaan we op donderdagvoormiddag 24 januari onder begeleiding van leerkrachten en opvoeders eenmalig naar de klimaatmars in Brussel. Wie niet wenst deel te nemen krijgt een gelijkwaardig alternatief programma op school aangeboden. De excursie is een educatieve activiteit en valt ook onder de schoolverzekering”, besluit Lut Lambert.