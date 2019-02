De Wijnpers meest vogelrijke school van Vlaanderen 28 verschillende soorten geteld op uniek groen schooldomein Bart Mertens

01 februari 2019

15u15 0 Leuven Provinciale school De Wijnpers is de Vlaamse school met de grootste diversiteit in vogelsoorten. Dat bleek uit de tellingen van de Vogeltelweek van Natuurpunt. “Onze leerlingen telden liefst 28 verschillende soorten op ons groen schooldomein”, zegt directeur Lut Lambert. De koolmees, de houtduif en de kauw waren de soorten die het meest werden gespot.

Welgeteld 261 scholen namen tussen 21 en 25 januari deel aan de Vogeltelweek voor Vlaamse scholen van Natuurpunt. Ook provinciale school De Wijnpers in Leuven nam deel aan de actie en dat levert de school nu de titel van meest vogelrijke school van Vlaanderen op. Er werden liefst 28 verschillende soorten vogels waargenomen door de leerlingen.

Onze school heeft een uniek groen schooldomein Directeur Lut Lambert

“De Wijnpers is inderdaad de meest vogelrijke school van Vlaanderen”, zegt een trotse directeur Lut Lambert. “Onze school heeft een uniek groen schooldomein. Daarom deden we mee aan de Vogeltelweek voor Vlaamse scholen en trokken onze leerlingen van ‘Natuur- en groentechnische wetenschappen’ doorheen het schooldomein om alle tuinvogels in kaart te brengen. Met veel succes, zo blijkt. Dankzij de winterprik van vorige week kwamen er veel vogelsoorten af op de voederplekjes die verspreid op de school te vinden zijn. Ook de akkers en de vele besdragende struiken zijn een magneet voor vogels.”

Groene provincie

Gedeputeerde voor Onderwijs en Milieu Bart Nevens (N-VA) is fier op De Wijnpers. “De speurtocht bracht liefst 28 verschillende vogelsoorten in beeld”, klinkt het. “Met deze mooie resultaten werd onze provinciale school dan ook uitgeroepen tot meest vogelrijke school van Vlaanderen. We zijn erg fier op deze titel en het bewijst dat onze provincie best nog een groene provincie is. Dat willen we zo houden en daarvoor zullen we de komende jaren zeker de nodige inspanningen doen in Vlaams-Brabant.”

Nog dit: de top drie van waargenomen vogels in De Wijnpers bestaat uit de koolmees, de houtduif en de kauw. Opvallende bezoekers waren ook een fraai groepje koperwieken, een staartmees en een grote gele kwikstaart.