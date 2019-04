De weergoden zijn de Leuvense Paasfeesten gunstig gezind… Bart Mertens

17 april 2019

19u00 0 Leuven Dit weekend staan de Leuvense Paasfeesten op het programma. Volgens de weerberichten belooft het een zonovergoten weekend te worden en dat zal de vele binnen- en buitenlandse dansgroepen een enthousiast publiek opleveren.

Binnen enkele dagen zijn het alweer Leuvense Paasfeesten. In een tijd waarin veel folklorefestivals het moeilijk hebben, slaagt de organisatie erin om jaar na jaar van de Paasfeesten een bijzonder event te maken. We zijn ondertussen al toe aan de 45ste editie. “Dit jaar hebben we liefst vijf buitenlandse groepen op de affiche staan”, klinkt het bij Paasfeesten Leuven vzw. “De groepen zijn afkomstig uit Finland, Frankrijk, Griekenland, Slowakije en Nederland. Uiteraard staan er ook groepen uit eigen land op het programma. Zo krijgen we dansen te zien van Reuzegom, ‘t Havermeuleke en Rozemarijntje.” De Paasfeesten beginnen vrijdag om 14 uur en eindigen maandagavond omstreeks 18 uur. Meer informatie: www.paasfeestenleuven.be