De vishal op de Vismarkt uit 1884 Terug in de tijd in Leuven: fotorepo en video’s Bart Mertens

21 januari 2019

12u45 0 Leuven Vandaag reizen we terug in de tijd naar de Vismarkt waar de beroemde vishal stond tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Toen sneuvelde de hal om plaats te maken voor parkeerplaatsen die ondertussen alweer zwaar onder vuur liggen in Leuven. Een verhaal van voortschrijdend inzicht en een toekomst zonder auto op de Vismarkt…

Eerst even een duik in de geschiedenis. De vishal op de Vismarkt werd op 28 september 1884 ingehuldigd. Het meesterwerk van stadsarchitect Eugène Frische was vele jaren de plaats waar de handelaars hun waren verkochten aan de Leuvenaars. Begin jaren ’70 was het echter einde verhaal voor de beroemde vishal die tot op vandaag nog tot de verbeelding spreekt van de inwoners van Leuven. De vishal werd afgebroken en ook aan die afbraak zijn enkele legendes verbonden. Zo zijn er tal van verhalen over de bestemming van de vishal. De materialen zouden uiteindelijk terecht gekomen zijn in Polen of in Duitsland met als doel om de vishal daar herop te bouwen. Daar is echter geen enkel bewijs van en tot op heden is er geen enkel spoor meer gevonden van de oude Leuvense vishal. “Verloren voor de eeuwigheid”, zei voormalig burgemeester Louis Tobback er ooit over.

Bekijk hieronder de unieke video van Leuven Weleer die ze dankzij Willy Vounckx konden bemachtigen:

Frederic Hecq van Leuven Weleer zag het enkele jaren geleden anders en pleitte ervoor om een replica van de oude vishal te plaatsen op de Vismarkt. Dat plein ondergaat in de nabije toekomst immers een herinrichting nu de parkeerplaatsen zwaar ter discussie staan, zeker in het licht van het Leuvense circulatieplan. Hecq wou zelfs geld inzamelen via een crowdfunding maar al snel bleek dat het stadsbestuur niet bereid was om opnieuw een vishal te realiseren op de Vismarkt. Zowel de vorige als de nieuwe coalitie zien meer in een autovrije Vismarkt, liefst met een opnieuw zichtbare Dijle. Wat het precies zal worden op de Vismarkt is nog niet helemaal duidelijk maar een ‘nieuwe’ vishal wordt het zeker niet.

Bekijk hieronder nog een mooie collectie oude foto’s in een videomontage van CloseLineProjects in een montage van Wim De Saeytyd: