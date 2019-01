De toptransfer van Kat Kerkhofs die haar carrière een boost moet geven... Wederhelft van Dries Mertens tekent bij House of Entertainment Bart Mertens

10u05 0 Leuven Het ambitieuze entertainmentbedrijf House of Entertainment heeft met Katrin (Kat) Kerkhofs een gegeerde danspartner toegevoegd aan z’n managementportefeuille. Kat zal zich bij de verdere uitbouw van haar carrière exclusief laten begeleiden door het team van managing director Bob Savenberg.

“Het hoeft niet gezegd dat ik zeer tevreden en trots ben dat Kat haar vertrouwen aan House of Entertainment schenkt”, zegt Bob Savenberg in een eerste reactie op de ‘toptransfer’. “Door haar felgesmaakte reportages en interviews voor radio en tv, haar indrukwekkende doortocht bij ‘Dancing With The Stars’ en niet in het minst door haar ontwapenende persoonlijkheid is Kat uitgegroeid tot een absolute publiekslieveling. Er komt dan ook zeer veel op haar af en wij zullen alles in het werk stellen om in samenspraak met Kat de juiste beslissingen voor haar carrière te nemen.”

Ambitieuze woorden

Het feit dat House of Entertainment Kat Kerkhofs binnenhaalt, onderstreept nogmaals de ambities van het bedrijf. “We hebben de voorbije maanden enorm geïnvesteerd in het neerzetten van een stevige structuur waarbinnen de verschillende afdelingen van House of Entertainment optimaal kunnen functioneren. Dankzij de toevoeging van Kat aan onze managementportefeuille voegen we opnieuw de daad bij onze ambitieuze woorden”, laat Pieter Ramboer, CEO House of Entertainment, optekenen.