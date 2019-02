De reden achter de mysterieuze symbolen in kleurrijke bollen: stad Leuven maakt pesten bespreekbaar Bart Mertens

22 februari 2019

16u45 4 Leuven De Vlaamse Week tegen Pesten, een initiatief van het Vlaams Netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’, is vrijdag van start gegaan. Naar aanleiding daarvan organiseert de stad Leuven een sensibiliseringsactie om pesten bespreekbaar te maken. En meteen is ook het mysterie achter de bollen met symbolen die her en der in het stadsbeeld opdoken opgelost…

“Sinds begin februari verschenen in 13 middelbare scholen en op enkele andere plaatsen in de stad stapsgewijs bollen met symbolen, zonder bijkomende informatie”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a). “Vandaag werd de betekenis van deze symbolen duidelijk. Op alle locaties waar de bollen verschenen, verspreidde de preventiedienst van de stad Leuven posters waarop de betekenis van elke bol staat, aangevuld met info over wat je kan en moet doen bij pesten. Op die manier wil de stad Leuven pesten bespreekbaar maken en scholen stimuleren om pesten aan te pakken.”

Als volwassene is het een uitdaging om cyberpesten te leren herkennen en ermee om te gaan Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

Opmerkelijk gegeven: het traditionele pesten op de speelplaats heeft afgedaan en is ingeruild voor cyberpesten. Minstens even erg, of zelfs nog erger. Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera: “Als volwassene is het een uitdaging om cyberpesten te leren herkennen en ermee om te gaan. De preventiedienst organiseert vormingen in de secundaire scholen in Leuven rond pesten, cyberpesten en online haatspraak. Aan de hand van de comedy-voorstelling ‘Shut your Facebook’ leren leerlingen dan weer veilig omgaan met sociale media en internet. Scholen kunnen bij de preventiedienst ook terecht voor ondersteuning bij het opstellen en bijsturen van hun pest- en/of cyberpestbeleid. Daarnaast vinden regelmatig infoavonden plaats voor leerkrachten en ouders rond veilig internet en cyberpesten. Het thema komt ook uitgebreid aan bod in vormingsavonden voor begeleiders van jeugdbewegingen in samenwerking met Tumult vzw.”

Niet alleen ouders en leerkrachten, maar ook kinderen zelf krijgen geregeld informatie. De jeugddienst van de stad Leuven zet bijvoorbeeld in op communicatie en bewustmaking rond pesten. Dat gebeurt onder meer via KabaaL, het nieuwe kinderlabel van de stad Leuven. “Met KabaaL willen we Leuven door een kinderbril laten zien en hen uitnodigen om mee vorm te geven aan hun leven in de stad”, verduidelijkt Lalynn Wadera die tevreden is over de voorlopige resultaten van het driejarig KiVa-programma (afkomstig uit Finland, nvdr) in de Leuvense basisscholen. “Nu heel wat scholen opgestart zijn, wordt er bekeken hoe dit verder uitgediept en eventueel uitgebreid kan worden naar andere basisscholen. Met KiVa heeft het stadsbestuur ook kleur gekozen voor een positieve en systematische methodiek tegen pesten”, besluit schepen Wadera.

Meer info: www.kieskleurtegenpesten.be en www.apestaartjaren.be