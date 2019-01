De nieuwe gemeenteraadsleden: Vlaams Belang Hagen Goyvaerts opnieuw eenzaam en alleen Bart Mertens

Vlaams Belang is traditioneel een kleine partij in Leuven en de komende jaren is dat niet anders. Hagen Goyvaerts zit opnieuw helemaal alleen in de oppositie voor zijn partij.

In Leuven is Vlaams Belang een kleine politieke speler. Dat is al enkele legislaturen het geval en ook de komende legislatuur zal Vlaams Belang het moeten doen met één zetel. Die wordt net zoals in de voorbije bestuursperiode ingenomen door Hagen Goyvaerts die kan rekenen op een trouw kiespubliek. Goyvaerts staat bekend als een ernstig politicus die op een constructieve manier oppositie voert en polariserende uitspraken liever links laat liggen. Eenzaam en alleen zal hij de éénmansfractie van Vlaams Belang wellicht ook de komende jaren op die manier leiden.