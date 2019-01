De nieuwe gemeenteraadsleden: sp.a Lothe Ramakers gaat fractie leiden Bart Mertens

03 januari 2019

12u40 0 Leuven Mohamed Ridouani is de opvolger van Louis Tobback als burgemeester. Voor sp.a zetelen er 14 leden in de nieuwe Leuvense gemeenteraad.

De Leuvense socialisten leveren ook drie schepenen met Bieke Verlinden, Denise Vandevoort en Lalynn Wadera. In dat gezelschap is Wadera de nieuwkomer. Bij sp.a is de verjongingsoperatie wel geslaagd met enkele nieuwe gezichten in de fractie. Mich De Winter geeft de fakkel als fractievoorzitter door aan Lothe Ramakers. Louis Tobback verdwijnt uit de gemeenteraad maar zoon Bruno houdt de familie nog aan boord. Nieuwkomer Dorien Meulenijzer krijgt een prominente rol als voorzitter van de gemeenteraad. Opvallend gegeven: voor sp.a zetelen er meer vrouwen (8) dan mannen (6) in de gemeenteraad.