De nieuwe gemeenteraadsleden: PVDA Line De Witte schrijft geschiedenis Bart Mertens

03 januari 2019

15u40 0 Leuven PVDA is nieuw in de Leuvense gemeenteraad. Line De Witte was op 14 oktober de enige vrouwelijke lijsttrekker in Leuven en verzilvert haar goede persoonlijke score met een zitje in de raad.

Line De Witte is een nieuw gezicht in de Leuvense gemeenteraad. De jonge enthousiaste politica zat –ondanks alle mooie woorden van de andere partijen over meer vrouwen in de politiek- op een eenzaam eiland als enige kopvrouw op een verkiezingslijst. De Witte haalde met een progressief programma een mooi resultaat en haalde voor het eerst in de Leuvense politieke geschiedenis een zetel binnen in de Leuvense gemeenteraad. Bij de eedaflegging liet ze zich al meteen opmerken door een vuist te maken en niet recht te staan toen Louis Tobback (sp.a) onder luid applaus een staande ovatie kreeg voor zijn vele jaren dienst als burgemeester. De Witte applaudisseerde wel mee uit respect voor Louis Tobback.