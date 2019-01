De nieuwe gemeenteraadsleden: Open Vld Lien Degol komt en Luc Ponsaerts gaat Bart Mertens

03 januari 2019

15u30 0 Leuven Open Vld verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen één zetel en houdt er nog twee over in de Leuvense gemeenteraad waar de partij opnieuw in de oppositie zit.

Fractieleider Rik Daems blijft zetelen. Hij krijgt het gezelschap van nieuwkomer Lien Degol. Voor Luc Ponsaerts betekent de start van de nieuwe legislatuur het einde van zijn aanwezigheid in de gemeenteraad. Ponsaerts is naar eigen zeggen bijzonder dankbaar voor al die mooie jaren in de Leuvense gemeenteraad. “Ik ben bijzonder dankbaar dat ik gedurende dertig jaar aan gemeentepolitiek heb mogen doen. Het was een eer en een fantastische ervaring om te mogen zetelen in de gemeenteraad”, besluit Luc Ponsaerts. Sabine Bovend’aerde nam niet meer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.