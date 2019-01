De nieuwe gemeenteraadsleden: N-VA Katrien Houtmeyers derde populairste politica van Leuven Bart Mertens

03 januari 2019

13u15 0 Leuven N-VA is de tweede grootste partij van Leuven maar werd verwezen naar de oppositie. De fractie telt 11 leden met Katrien Houtmeyers als meest opvallende nieuwkomer.

In de oppositie is N-VA de dominante speler met een grote fractie. Lorin Parys kreeg 7.217 voorkeurstemmen maar kon die goede persoonlijke score niet verzilveren in een deelname aan het bestuur. “Ik wil constructief oppositie voeren. We zullen het zeggen als het goed is en we zullen het ook zeggen als het beter kan”, liet hij optekenen bij de eedaflegging. Ook bij N-VA enkele nieuwe gezichten met Katrien Houtmeyers als meest opvallende nieuwkomer. Vanuit het niets kroonde Houtmeyers zich tot derde populairste politica van Leuven. Ook Lies Verlinden en Pieterjan Vangerven zijn nieuwe gezichten in de gemeenteraad. Zeger Debyser en Tine Eerlingen blijven zetelen voor N-VA en brengen de nodige ervaring in de fractie.