De nieuwe gemeenteraadsleden: Groen Eva Platteau vervangt Fatiha Dahmani als fractieleider Bart Mertens

03 januari 2019

13u00 0 Leuven Groen is de nieuwkomer in de nieuwe coalitie in Leuven. De fractie bestaat uit tien raadsleden waarvan drie schepenen.

Groen is de ‘rookie’ in de nieuwe bestuursploeg en levert drie schepenen: David Dessers, Lies Corneillie en Thomas Van Oppens. Eva Platteau greep net naast een schepenambt maar krijgt wel een belangrijke rol als fractieleider. Ook in de groene fractie enkele nieuwkomers zoals bijvoorbeeld Wouter Florizoone. Fatiha Dahmani blijft zetelen. Bij Groen verlaten enkele bekende gezichten de gemeenteraad. Zo zien we Hilde Van Wichelen en Toon Toelen niet meer terug de komende zes jaar. Vrouwen boven bij Groen want liefst zeven raadsleden vertegenwoordigen het sterke geslacht. De ervaren Magda Aelvoet blijft van de partij. Sara Speelman is dan weer een jong fris gezicht in de fractie van Groen.