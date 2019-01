De nieuwe gemeenteraadsleden: CD&V Liesbeth Vandermeeren is ‘coming lady’ Bart Mertens

12u10 3 Leuven CD&V maakt opnieuw deel uit van de coalitie en zetelt met acht raadsleden in de nieuwe Leuvense gemeenteraad.

Opvallend gegeven is dat de verjonging van de lijst niet heeft geleid tot veel nieuwe gezichten in de fractie. Liesbeth Vandermeeren is het enige nieuwe gezicht bij CD&V Leuven. Vandermeeren is de ‘coming lady’ en dankt haar zitje aan het feit dat de verkozen Ruben Geleyns niet samen met vader Johan Geleyns mag zetelen in de raad. Dat doet echter niets af aan de kwaliteiten van de innemende Liesbeth Vandermeeren die met veel gedrevenheid aan de slag gaat in Leuvense politiek. Carl Devlies, Dirk Vansina en Els Van Hoof zetelen in het schepencollege voor CD&V. Met Els Van Hoof en Karin Brouwers heeft CD&V Leuven ook twee leden in de fractie die actief zijn in respectievelijk het federale en het Vlaamse parlement. Van Hoof cumuleert haar schepenambt met haar zetel in het parlement. Daarvoor kreeg ze een uitzondering op de regel bij CD&V Leuven die stelt dat mandaten niet gecumuleerd mogen worden. Bij een eventuele herverkiezing in mei als federaal parlementslid zal Els Van Hoof moeten kiezen tussen schepen in Leuven of parlementslid in Brussel. In dat laatste geval zou Johan Geleyns in beeld komen als schepen, al kan het ook Karin Brouwers zijn indien zij niet herverkozen wordt in het Vlaams parlement.