De mysterieuze verdwijning van het standbeeld van Fonske… Bart Mertens

01 februari 2019

18u25 0 Leuven Waar is Fonske? Het beroemde Leuvense standbeeld staat niet meer op zijn sokkel en niemand lijkt te weten wat er met Fonske is gebeurd. Behalve schepen Carl Devlies want hij het mysterie ontrafeld.

Mysterieuze verdwijning van groot belang in Leuven. Fonske is verdwenen en daar gaat men niet licht over in de universiteitsstad. In het verleden werd het standbeeld immers al wel eens gestolen door de studenten maar de voorbije jaren is dat niet meer gebeurd. Blijft de vraag: waar is Fonske gebleven? Niemand lijkt het te weten maar schepen Carl Devlies (CD&V) wist het mysterie te ontrafelen. “Ik herinner me nog wel uit mijn eigen studententijd dat Fonske al eens mysterieus verdween maar niet veel later werd het standbeeld dan terug aangeboden bij de rector door de studenten die verantwoordelijk waren voor de ludieke ontvoering. Ik heb even geïnformeerd en kan verzekeren dat Fonske deze keer niet is gestolen. Fonske is op onderhoud en zal kortelings opnieuw zijn vertrouwde plaats innemen.”

Meer over Fonske

Carl Devlies