De Mozaïek wint 'Pesten-dat-kan-niet-prijs!' 03 februari 2018

02u58 0 Leuven Bij de start van de Vlaamse week tegen pesten werd vandaag de Pesten-dat-kan-niet-prijs! uitgereikt, een initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten en vzw Tumult. Vrije lagere school De Mozaïek uit Kessel-lo was van één van de twee grote winnaars en kreeg een cheque ter waarde van 2.500 euro. Een delegatie van kinderen, leerkrachten en ouders ging de prijs zelf in ontvangst nemen in Geel.

In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. "De cijfers zijn schrijnend", zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a). "Dat heel Vlaanderen deze week pesten een halt toe roept, is een belangrijk signaal. In Leuven doen we dat met KiVa, een Fins anti-pestprogramma, dat heel succesvol het pestgedrag weet terug te dringen en het welbevinden van leerlingen stimuleert."





"Door fijn samenleven en preventie rond pesten centraal te zetten in de schoolbeleving zien we een positieve verandering, ook als ouders", zegt Kristel Lauwers, lid van het Kiva-kernteam. "Er is minder ruzie, minder pestgedrag en er zijn meer vriendschappen. Volgens de leerkrachten leren de kinderen ook beter over hun gevoelens praten."





Verbondenheid is een kernwoord in de aanpak in De Mozaïek. "Dat we allemaal samen naar de prijsuitreiking zijn afgezakt, symboliseert sterk onze aanpak van verbondenheid", zegt Pieter Indesteege, zorgcoördinator van De Mozaïek. Eenmaal terug in Kessel-Lo werd de 'Pesten-dat-kan-niet-prijs!' uiteraard gevierd. De lessen van vrijdagnamiddag maakten plaats voor één groot feest met de kinderen, hun ouders, de leerkrachten en een enorme stapel pannenkoeken. (BMK)