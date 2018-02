De Mozaïek ligt voortaan in een schoolstraat 20 februari 2018

02u25 0 Leuven Vrije Basisschool De Mozaïek heeft gisteren een verkeersveilige schoolstraat in gebruik genomen. Concreet betekent dit dat de Patroonschapsstraat bij het in- en uitgaan van de schooluren afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer.

Gemotoriseerd verkeer is op weekdagen niet langer welkom in de Patroonschapsstraat tussen 8 en 8.30 uur, en tussen 15.15 en 15.45 uur. Op woensdag is dat van 12 tot 12.30 uur. "Door de invoering van een schoolstraat ontstaat er minder verkeerschaos in de buurt", zegt directeur Geert Vermeulen. "Voorts komen fietsende scholieren in een veilige omgeving terecht en wordt de buurt minder met uitlaatgassen geconfronteerd. Bovendien kan het sociaal contact tussen school, ouders en buurtbewoners er alleen maar wel bij varen."





Ouders die hun kinderen met de auto komen afzetten, krijgen alternatieven aangereikt. Zij kunnen bijvoorbeeld een kwartier gratis parkeren op het nabijgelegen De Becker Remyplein. "We zijn ons ervan bewust dat de opening van de schoolstraat gepaard moet gaan met sensibilisering", aldus Marlies de Werd en Bert Cornillie van de ouderraad. "Daarom zullen wij in de eerste weken bij de slagboom postvatten." (BMK)