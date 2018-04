De Mol bij Mertens Schoenen 07 april 2018

Sinds kort is Vlaanderen alweer in de ban van De Mol. Bart Debbaut nam twintig jaar geleden zelf deel aan het programma en schreef er zopas een thriller over. Speciaal voor de 290ste verjaardag van Mertens Schoenen in de Mechelsestraat in Leuven komt Debbaut naar de zondagsopening in Leuven om zijn boek te signeren. "Op 8 april signeert Bart Debbaut in onze zaak van 15 tot 17 uur", zegt Erik Meulemans van Mertens Schoenen. "Omdat de winkel 290 jaar bestaat, worden er 290 genummerde en gesigneerde exemplaren van het boek over De Mol aangeboden aan de klanten. Bij elke aankoop in onze winkel maak je kans op een gepersonaliseerd 'molboek' maar dan moet het scherm uiteraard wel eerst 'groen' kleuren." (BMK)