De Mannen van 1977 organiseren wildfestijn ADPW

08 november 2018

Deze zaterdag vindt het tweede ‘wildfestoën’ van de Mannen van 1977 plaats. Dat gebeurt in gemeenschapscentrum De Bosstraat in Wilsele. De liefhebbers van ‘eiverzwoënragout’, ‘stroeësvougel bifsteik’ of ‘filei van èng’ kunnen alvast hun hartje ophalen. Eten is zowel ‘s middags mogelijk vanaf 12 uur, als ‘s avonds vanaf 17.30 uur. De bar sluit om 23 uur.