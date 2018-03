De Lijn zoekt chauffeurs 01 maart 2018

De Lijn zoekt dit jaar in Vlaams-Brabant honderd nieuwe chauffeurs. Die moeten het natuurlijke verloop bij het rijdend personeel opvangen. Daarom organiseert de vervoermaatschappij op zaterdag 3 maart een jobdag.

"De belangstelling is groot. We tellen al meer dan vierhonderd inschrijvingen. Het feit dat geslaagden op de jobdag met een contract naar huis kunnen, speelt daarbij zeker een rol", aldus Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. Vorige week maakte De Lijn nog bekend dat het bedrijf heel wat vijftigplussers aanwerft. "Mensen met veel ervaring zijn even welkom als jongeren die nieuw zijn op de arbeidsmarkt", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). (BMK)