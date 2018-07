De Lijn zet tot 47 festivalbussen in 05 juli 2018

De Lijn bracht gisteren met haar speciale festivalbussen al vele duizenden festivalgangers van het Leuvense station naar camping The Hive. "Heel wat mensen voor en achter de schermen doen er alles aan om alle festivalgangers veilig en vlot naar de wei te brengen. Verspreid over de zes dagen worden er tot 47 bussen en meer dan 300 chauffeursdiensten ingelegd", zegt Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant. "Omdat er rond de middag in Leuven al een lange wachtrij stond, werd besloten de opstart met een half uurtje te vervroegen." Vandaag pendelt De Lijn vanaf 7 uur tussen het Leuvense station en de festivalweide en alle campings. Alle festivaldagen doen ze dat vanaf datzelfde uur tot zowat een uur na het laatste optreden. Op maandag 9 juli rijden de bussen voor de uittocht van 6 uur tot de vroege namiddag. Vorig jaar namen in totaal zo'n 128.000 festivalgangers de speciale Rock Werchterfestivalbussen.