De Lijn verwacht hinder wegens staking 16 juli 2018

De Lijn verwacht vandaag zware hinder op de lijnen tussen Leuven en Brussel omwille van een syndicale actie bij Staca in Kortenberg.





Staca, dochter van het Franse Keolis, rijdt voor De Lijn. Door deze actie wordt er hinder verwacht op de lijnen 351, 352, 358 en 651. Deze lijnen bedienen hoofdzakelijk de as Leuven-Brussel en ook de dienstverlening van en naar de luchthaven is mogelijk verhinderd.





De Lijn betreurt de staking en de hinder voor de reizigers en probeert reizigers morgen zo goed als mogelijk te informeren via www.delijn.be. (BMK)