De Lijn: verkeersveilig alternatief op oudjaar Bart Mertens

07 december 2018

17u40 2 Leuven Voor de 31e keer zorgt De Lijn op oudejaarsnacht voor een verkeersveilig alternatief. Zo'n 350 medewerkers bemannen 140 trajecten. “Heel wat overheden bieden hun inwoners gratis tickets aan. Wie toch moet betalen, kan voor 4 euro onbeperkt de bus of tram nemen op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. Dit kan via het speciale sms-ticket”, klinkt het.

Het oudejaarsnachtaanbod van De Lijn is al jaren een vaste waarde van oud op nieuw. Dit jaar zorgen 350 medewerkers voor een verkeersveilig alternatief op 140 trajecten. Sommige volgen hun vaste traject, andere bedienen een gelegenheidstraject. Een overzicht van het aanbod is te vinden op www.delijn.be/oudejaar.

18 lijnen

Heel wat overheden bieden een gratis of goedkoper sms-ticket aan tijdens oudejaarsnacht. “Hun inwoners kunnen dat aanvragen via de website van hun gemeente. Met de link die ze vervolgens krijgen, kunnen ze op oudejaarsavond vanaf 18 uur hun sms-ticket activeren. De provider rekent nog wel 0,15 euro kosten aan. Er kunnen maximaal 4 sms-tickets per gsm-nummer aangevraagd worden. Registreren voor een gratis sms-ticket kan tot en met 30 december. Wie toch een kaartje moet kopen, kan 30 uur onbeperkt bus en tram nemen voor 4 euro (+ 0,15 euro operatorkosten). Het sms-ticket voor oudejaarsnacht vraag je aan door ‘event’ te sms’en naar 4884. Dit sms-ticket is geldig vanaf 18 uur op 31 december en de hele eerste januari. Een papieren kaartje voor oudejaarsnacht is de avond zelf vanaf 18 uur te koop uur bij de chauffeur”, laat De Lijn weten. In onze provincie rijden er 30 feestbussen van oud op nieuw. Het gaat om 18 lijnen in Oost-Brabant.