De Lijn past reisweg aan door werken 24 juli 2018

Vanaf dinsdag 31 juli is de Koning Albertlaan in Kessel-Lo tijdelijk afgesloten door werken. De Lijn past daarom tijdelijk de route van lijn 3 aan. De haltes Duivenstraat, Prins Regentlaan, Koning ALbertlaan, Guido Gezellelaan, Park Belle-Vue en de achterzijde van het station worden gedurende de werken ook niet bediend. Deze omleiding geldt voor beide richtingen. Door de aanleg van het nieuwe park Belle-Vue aan het station vinden er werken plaats aan en rond de Martelarenlaan. Zo worden er twee rijstroken op de Tiensesteenweg richting Leuven afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Martelarenlaan. Hierdoor kan er niet naar de Leuvense ring gereden worden en zijn de Martelarenlaan en Spoordijk niet bereikbaar. Lijnen 7, 8, 9 en 380 volgen de omleiding via de Meerdaalboslaan en de Geldendaaksesteenweg. De haltes tussen de Meerdaalboslaan en de ring van Leuven worden tijdens de werken niet bediend. De lijnen 630, 4, 5 en 6 kunnen tijdens de werken hinder ondervinden door de mogelijke files op de Geldenaaksebaan. De omleiding geldt enkel voor lijn 380: richting Leuven Gasthuisberg/Station en lijnen 7, 8 en 9: richting Bertem Rond-Punt/Sint-Bernardus. De omleiding is voorzien van maandag 6 augustus tot het einde van de werken, vermoedelijk op 2 september. meer info op www.delijn.be/leuven. (ADPW)