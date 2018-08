De Lijn past om-leiding lijn 3 aan 21 augustus 2018

02u24 0 Leuven Na overleg met de stad Leuven past De Lijn de omleiding van buslijn 3 aan. Door die aanpassing moeten de inwoners van de wijken rond de Koning Albertlaan en Casablanca in Kessel-Lo niet meer zo ver wandelen naar een bushalte.

Door werkzaamheden op het kruispunt van de Koning Albertlaan met de Martelarenlaan en de Spoordijk moet buslijn 3 een omleiding volgen. Enkele haltes in de wijken rond de Koning Albertlaan en Casablanca konden daardoor niet worden bediend en bewoners moesten een heel eind stappen naar een bushalte. Door het traject van de omleiding te wijzigen, komt er een extra halte in de Albert Dejonghestraat ter hoogte van de ingang van het sportveld en kunnen bewoners opnieuw de bus nemen aan de haltes 'Prins Regentlaan' en 'Duivenstraat'. De tijdelijke halte in de Platte Lostraat ter hoogte van de Duivenstraat wordt geschrapt. Het nieuwe omleidingstraject vraagt wel extra reistijd. Daarom rijdt buslijn 3 tijdelijk niet via het stadscentrum naar campus Gasthuisberg maar wel via het station en de Lüdenscheidsingel. De Koning Albertlaan blijft nog afgesloten voor het verkeer tot en met 30 september. (BMK)