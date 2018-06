De Lijn begint vandaag met examenregeling 07 juni 2018

02u51 0

In een aantal Vlaams-Brabantse scholen begint de examenperiode vandaag al, en daarom past openbare vervoersmaatschappij De Lijn haar dienstregeling aan. Zo kunnen leerlingen rond het middaguur - na het afleggen van hun examens - vlot en veilig thuis geraken. Op enkele uitzonderingen na geldt de examenregeling tot en met vrijdag 22 juni. Op maandag 25 juni begint dan de vakantiedienstregeling op het Vlaams-Brabantse busnet van De Lijn, aangevuld met enkele schoolritten voor scholen die dan nog in de examenperiode zitten. Reizigers kunnen per lijn een overzicht vinden op www.delijn.be. Meer informatie ook via 070/220.200. (BMK)