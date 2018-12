De liefhebbers van chocolade zijn gewaarschuwd… Chocolate Company Café opent op 2 januari in Leuven Bart Mertens

28 december 2018

12u45 0 Leuven Chocoladeliefhebbers moeten 2 januari omcirkelen in hun agenda want die dag opent Chocolate Company Leuven de deuren in de Brusselsestraat. Met zicht op het historische Leuvense stadhuis kan je in het nieuwe chocoladecafé genieten van de beste chocoladeproducten die de ‘chocolista’s’ in de aanbieding hebben…

Van warme chocolademelk tot een gezonde lunch met ambachtelijk bereide chocoladeproducten…dat is wat Chocolate Company Café in huis heeft voor de liefhebbers van chocolade. Vanaf 2 januari opent de nieuwe zaak de deuren in de Brusselsestraat 10, nota bene met een uniek uitzicht op het historische stadhuis van Leuven. Eén van de toppers wordt ongetwijfeld de Hotchocspoon. “Dat is een brok heerlijke chocolade aan een lepel waarmee je de fijnste chocolademelk kan maken. Verkrijgbaar in meer dan 50 smaken en al sinds 2004 een topper in het assortiment. Voor een feestelijke gelegenheid hebben we dan weer de High Choc. Dat is een High Tea overladen met chocolade in de vorm van chocoladefondue”, aldus de uitbaters.

Ambachtelijke producten

‘Life Is Grand’ is het motto van Chocolate Company Café en dat proef je volgens kenners in alle producten. “Door te werken met premium cacaobonen van verschillende origine, de beste kruiden en verrassende smaakcombinaties kunnen we een hoge kwaliteit garanderen. Bovendien worden de producten ambachtelijk bereid”, klinkt het. Dat de kwaliteit van onze Belgische chocolade voorop staat, blijkt ook uit de samenwerking van Chocolate Company Café met cacaoleveranciers die UTZ-gecertificeerd zijn. Hierdoor kan het bedrijf haar klanten verzekeren dat alle producten van uitmuntende kwaliteit zijn. “Ze worden gemaakt van grondstoffen die geteeld zijn en verkocht worden met respect voor zowel boeren als het milieu. Ook voor onze koffie is dat het geval. Dit kunnen we garanderen door de samenwerking met Single Estate dat rechtstreeks inkoopt bij de boer voor een eerlijke en transparante werkwijze. Dit alles resulteert in de lekkerste koffie, geschonken door onze barista’s, ook al noemen wij ze onze Chocolista’s.” Chocolate Company Café is vanaf 2 januari geopend van maandag tot vrijdag open van 7u30 tot 18u. Op zaterdag is het café open van 9u tot18u en op de eerste zondag van de maand van 9u tot 16u. Meer info: www.CHCOcompany.com