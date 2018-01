De Leuvenaar kan weer klimmen NA DE SLUITING VAN HUNGARIA, DE OPENING VAN STORDEUR ANDREAS DE PRYCKER

02u39 0 Vertommen De nieuwe klimzaal heeft liefst 64 touwen in de aanbieding, en die werden gisteren meteen gretig gebruikt. Leuven Klimfanaten uit het Leuvense kunnen hun hart weer ophalen in eigen stad. Langs de Aarschotsesteenweg, om precies te zijn. Daar werd gisteren klimzaal 'De Stordeur' geopend op het voormalige terrein van maïsfabriek Stordeur. En aan klimfanaten uit het Leuvense nog altijd geen gebrek, zo bleek uit de overrompeling.

Twee jaar: zolang moest Leuven het zonder échte klimzaal doen. In maart van vorig jaar werd op het Engels Plein het gebouw afgebroken waar klimzaal Hungaria liefst vijfentwintig jaar een naam als een klok was. Die sloopwerken waren noodzakelijk om de voormalige commerciële ruimtes in het Hungaria-gebouw te kunnen omvormen tot 160 appartementen. Mede-uitbater Werner Hofmans opende wel een boulderzaal (waar je gesimuleerde rotsblokken beklimt), maar dat deed hij in de Persilstraat in Herent. Leuvense klimliefhebbers zagen zich dus beperkt tot de kleine klimmuur in de Sportoase.





Maar dat beperkte aanbod werd gisteren helemaal opengetrokken met de opening van klimzaal De Stordeur. Jo Wuytack, één van de drie voormalige Hungaria-bazen, zette samen met zijn dochter Stien en haar partner Sam zijn schouders onder het project. En er werd hard gewerkt. De nieuwe klimzaal is een pak groter dan de Hungaria, met een klimmuur van zo'n vijftien meter hoogte. Dat zou genoeg moeten zijn voor een Belgisch en zelfs wereldkampioenschap. Voorts telt De Stordeur 64 touwen, waar dat er in Hungaria 'slechts' 39 waren. Naast de grote zaal is er ook een kleine boulderzaal. En dan zijn er ook nog heel wat attracties voor kinderen. Zij krijgen zelfs een eigen zaaltje, waar ze de basistechnieken van het klimmen kunnen ontdekken. En aan ontdekkers alvast geen gebrek op de openingsdag.





Vertommen Kinderen kunnen zich uitleven in een eigen zaaltje vol klimattracties.

Renault-garage

Op de Stordeursite werd voorts ook een grote Renault-garage van Group Pashuysen neergepoot, alsook drankenhandel Van Craenenbroeck. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de drie bedrijven om de site nieuw leven in te blazen. Initieel was er nog een juridisch probleem voor de klimzaal, omdat op de site geen sportactiviteit georganiseerd mocht worden. Maar dat probleem is na een aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan van de baan.





Ook voor de stad Leuven is de nieuwe invulling voor de voormalige Stordeur-site goed nieuws. De fabriek, die in lang vervlogen tijden maïs verwerkte, ging in november 2004 tegen de grond na bijna een eeuw lang een vaste waarde langs de Vaart geweest te zijn. In 1993 ging de poort al dicht na een reeks moeilijke jaren.





Klimzaal De Stordeur is elke dag geopend van 11 uur tot 23 uur.