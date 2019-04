De lente is dan toch op komst: fontein op Herbert Hooverplein en water-doe-tuin in Sluispark doen het weer Bart Mertens

10 april 2019

15u30 0 Leuven De fontein op het Herbert Hooverplein en de water-doe-tuin in het Sluispark werken sinds vandaag weer. “Nog tot in november waterpret in Leuven”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) die eigenhandig de fontein op het H. Hooverplein ging opstarten.

De indrukwekkende fontein op het H. Hooverplein in Leuven ging vorig jaar na de septemberkermis open maar was voor het winter en het vorstseizoen stilgelegd. Hetzelfde scenario voor de water-doe-tuin in het Sluispark. Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) is naar eigen zeggen in blijde verwachting van de lente en besloot om de Leuvense waterelementen opnieuw in werking te zetten.

Beperkt waterverbruik

”Beide locaties zijn ideaal om te verkoelen tijdens warme dagen. We hopen dat de aangename temperaturen snel komen”, aldus schepen Vansina. “Het was leuk om te zien hoeveel kinderen vorig jaar in de fontein kwamen spelen. De fontein op het H. Hooverplein heeft trouwens de vorm van het stratenplan van Leuven zoals de beroemde Nederlandse cartograaf Jacob van Deventer het in 1550 uittekende. De fontein bestaat uit 60 waterspuiters, 68 lichtpuntjes en heeft een diameter van 18 meter. Naast het educatieve element is de fontein vooral een fijn spelelement in het hart van de stad. Zo’n speels element maakt de stad boeiend en verrassend.” Nog dit voor de ecologisten onder u: het waterverbruik blijft beperkt dankzij een gesloten watercircuit met grotendeels gezuiverd regenwater.