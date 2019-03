De Leivese Ton wil carnaval nieuw leven inblazen: “Beleving van Blankenberge naar Leuven halen!” Bart Mertens

07 maart 2019

18u45 0 Leuven Volkscafé De Leivese Ton in de Bondgenotenlaan heeft grote plannen met carnaval in Leuven. Uitbaters Ronny Van Nieuwenhuyse en Manuela Thomas zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het feest dat op 16 maart zal losbarsten na de stoet van Orde van de Pietermannen. “Eigenlijk willen we de beleving van het carnavalsfeest in Blankenberge importeren in Leuven”, klinkt het.

Toen Ronny Van Nieuwenhuyse in mei 2016 volkscafé De Ton overnam, had hi één doel voor ogen: mensen bij elkaar brengen aan gezellige toog, met De Leivese Ton als nieuwe naam voor de zaak. In dat opzet is Ronny alvast geslaagd want samen met zijn wederhelft Manuela Thomas heeft hij café De Leivese Ton op de kaart gezet in het Leuvense horecaleven. Elke ochtend om 8 uur opent de zaak de deuren en het duurt nooit lang vooraleer de eerste klanten zich aanmelden in het typische volkscafé. Niet zelden blijven ze ook tot een stuk in de avond.

DJ Eddy zal de muzikale debatten leiden en elke Leuvenaar weet hoe laat het is als DJ Eddy op het toneel verschijnt met zijn discobar Ronny Van Nieuwenhuyse van café De Leivese Ton

Ronny Van Nieuwenhuyse brengt ook geregeld leven in de brouwerij met feestjes. Halloween bijvoorbeeld, om er slechts eentje te noemen. “Altijd leuk zo’n themafeestje”, vertelt Ronny die ook een hart heeft voor carnaval. Net dat laatste feest wil Ronny nieuw leven inblazen in Leuven want carnaval bestaat wel in Leuven maar het leeft niet zoals in andere steden. “Ik neem Blankenberge graag als voorbeeld. Wist je dat ze daar liefst 35 carnavalsverenigingen hebben?”, aldus cafébaas Ronny. “Iedereen spreekt natuurlijk over carnaval in Aalst maar ook Blankenberge heeft een mooie traditie. Verschillende dagen vieren ze daar carnaval, niet enkel met een stoet maar ook in de cafés. De uitbaters van de horecazaken beschilderen dan de ramen en vieren uitbundig mee met de klanten. Dat gevoel, die beleving…dat wil ik ook importeren in Leuven. Op die manier kunnen de mensen ook na de stoet van de Orde van de Pietermannen het feest voortzetten in café De Leivese Ton.”

Snoep aan plafond

Meer concreet staat er op 16 maart een stevig carnavalsfeest op het programma in het volkscafé. “We beginnen eraan rond de middag en we zien wel om hoe laat het eindigt”, aldus Ronny Van Nieuwenhuyse. “DJ Eddy zal de muzikale debatten leiden en elke Leuvenaar weet hoe laat het is als DJ Eddy op het toneel verschijnt met zijn discobar. De ramen van De Leivese Ton zijn ondertussen al mooi beschilderd en aan het plafond hangen al zo’n 200 stuks snoep. Uiteraard is het de bedoeling dat de feestvierders die op 16 maart van het plafond trekken. Ik hoop dat we stilaan een nieuwe traditie op gang kunnen brengen in Leuven-centrum. Het zou fantastisch zijn als ook andere cafés mee op de carnavalstrein springen en leuke feestjes aanbieden aan de mensen die naar de stoet komen kijken. Persoonlijk vind ik het jammer dat er steeds vaker tradities op de schop gaan in deze moderne tijden. Wel, met ons initiatief willen we een mooie traditie in ere herstellen.”