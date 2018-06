De Langste Dag lokt duizenden dagjesmensen 25 juni 2018

02u24 0 Leuven De 33ste editie van De Langste Dag lokte in het centrum van Leuven vele duizenden dagjesmensen onder een prettig zonnetje. Het evenement, dat door de jaren heen uitgroeide tot de grootste geanimeerde stadsbraderie van België, werd ingekleurd door straattheater, een artisanale markt, leuke kraampjes en sportieve bezienswaardigheden.

Het was op de Grote Markt en op de Bondgenotenlaan soms over de koppen lopen. Het internationaal straattheater trok door de straten en doorkruiste hun publiek met onder andere een indrukwekkende steltenparade, levensgrote giraffen en de spacecruisers met hun astronauten boven de hoofden uit. De ganzenfanfare, het rijdend aquarium, Maya de Bij en de straatmuzikanten waren eveneens van de partij.





In de Bondgenotenlaan maakte de Sportoase het bont met haar zomeracties. Trampolineshows met acrobatie en spektakel van turnclub Turn Around Bierbeek hoog in de lucht konden vele toeschouwers in vervoering brengen. Even verderop stond de Country Line dance vereniging uit Leuven, de Black Boots, te dansen.





Op de braderie kon je echte koopjes doen nog voor het begin van de solden. De antiek-brocante rommelmarkt had ook heel wat bekijks. Op het Margarethaplein en het Rector De Somerplein kon je snuisteren tussen allerlei leuke objecten.





Op de artisanale zaterdagmarkt in de Brusselsestraat kon je verschillende lekkernijen en authentieke producten ontdekken.





De Leuvense politie verklaarde dat er geen incidenten plaatsvonden.





