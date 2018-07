De Kreuners spelen op Beleuvenissen 20 juli 2018

Op de tweede vrijdag van Beleuvenissen staan de onverslijtbare Kreuners op de Oude Markt. "Zij komen nog één keer de Oude Markt platwalsen met mokerslagen als 'Ik wil je' en 'Verliefd op Chris Lomme'. Al veertig jaar staan ze op de planken, maar ze hebben nog geen greintje aan energie ingeboet", zegt Kris Peeters van Leuvenement. De Kreuners worden voorafgegaan door Buurman. De eerste vrijdag van Beleuvenissen lokte 18.000 mensen. Volgens Peeters was het er 'boenk op'.





"Shaken op de Vismarkt, swingen op de Grote Markt, meezingen op de Oude Markt of dansen op het Hogeschoolplein, iedereen vond wel iets naar zijn of haar smaak", zegt Kris Peeters. Als De Kreuners in hun normale doen zijn, is dat vandaag wellicht niet anders.





(ADPW)