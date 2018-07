De Jonge Renners Wilsele organiseren eerste vrouwenrace 28 juli 2018

De Jonge Renners Wilsele onder leiding van Guido Arnoets organiseren al acht jaar koers in Wilsele-Putkapel. Voorheen organiseerden ze al koersen voor de miniemen, aspiranten, nieuwelingen en junioren met start en aankomst aan de Aarschotsesteenweg ter hoogte van café Onder den Toren bij Seppe. Dit jaar organiseerde hij voor het eerst een wedstrijd voor vrouwelijke jeugd. Bij de vrouwelijke junioren was Shari Bossuyt uit Bellegem de snelste voor Renders en de Britse Shepherd. De organisatie sluit niet uit dat ze in de toekomst de vrouwelijke elite zullen laten koersen.





(SVDL)