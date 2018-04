De Hoorn gaat uitbreiden OPPERVLAKTE VERDUBBELT VAN 5.810 NAAR 11.560 VIERKANTE METER BART MERTENS

07 april 2018

02u27 0 Leuven De Hoorn aan de Vaartkom in Leuven schakelt enkele versnellingen hoger. Het gebouw dat bekend staat als een bruisende plek waar creatieve mensen werken, eten en feesten gaat verdubbelen in oppervlakte en voegt meteen ook enkele innovatieve functies toe aan de werking.

De Hoorn is Leuven 'pur sang'. In 1926 werd in het bekende gebouw aan de Leuvense Vaartkom de allereerste Stella Artois gebrouwen en in 2012 kreeg het na jarenlange leegstand een doorstart als creatieve hotspot met zeven Leuvense ondernemers als nieuwe eigenaars. Sinds 2012 is de oude brouwerij niet alleen de nieuwe thuis voor ondernemers uit de creatieve sector maar huisvest ze eveneens het Grand Café die als gedeelde living fungeert voor de hele buurt. De historische brouwzalen vormen jaarlijks ook het decor van meer dan 250 evenementen. Het historische pand werd zo omgevormd tot een creatieve hub met een uniek programma. Nu is het volgens de eigenaars tijd om de internationale ambities waar te maken.





"Vandaag kom je naar De Hoorn om te werken, te feesten of te eten", zegt Pieter Goiris die mee aan de wieg stond van de geslaagde doorstart. "Het is nu een unieke combinatie van 'work' en 'play'. De Hoorn mocht de voorbije jaren internationale prijzen in ontvangst nemen zoals bijvoorbeeld de EU-prijs voor Cultureel Erfgoed/ Europa Nostra 2016). Dat is fijn maar we willen nu de volgende stap zetten met een uitbreiding die kan tellen."





'Live'

Meer concreet zal de oppervlakte van De Hoorn verdubbelen van 5.810 naar 11.560 vierkante meter. "Vanaf 2020 wordt het huidig programma versterkt door de toevoeging van een flexibele residentie en de introductie van De Hoorn Community. Voorbeelden zoals 'Second Home' in Londen, Neuehouse in LA en de internationale Leuvense context hebben ons gemotiveerd om nog meer in te spelen op flexibel werken, wonen en het bouwen van communities. Het uitgangspunt blijft kruisbestuiving stimuleren in een creatief netwerk. De drie bovenste verdiepingen van de nieuwbouw met tien verdiepingen zullen het derde en nieuwe luik 'live' van De Hoorn huisvesten. Een residentie waar ondernemers, expats, wetenschappers of kunstenaars kunnen verblijven. Ze zullen er ook van onze werk- en vergaderplekken kunnen genieten en van onze publieke ruimtes of gemeenschappelijke activiteiten zoals lezingen, workshops en feestjes. Het klassieke huurcontract wordt ingeruild voor een geïntegreerd model waar leden op een toffe manier kunnen genieten van het gebouw, haar diensten en activiteiten. Tijdens de uitbreiding blijft De Hoorn actief en eind 2019 openen we de nieuwe deuren."





Meer info: www.dehoorn.eu