De Giraf zit maand zonder muziek VERGUNNING CAFÉ INGETROKKEN NA HERHAALDELIJKE OVERTREDINGEN BART MERTENS

31 maart 2018

02u57 0 Leuven Het klinkt als een aprilgrap, maar dat is het niet. Café De Giraf op de Oude Markt in Leuven mag in april geen versterkte muziek spelen nadat de geluidsnormen herhaaldelijk werden overschreden.

Op een feestje meer of minder wordt er niet gekeken in café De Giraf op de Oude Markt in Leuven. Terecht ook want de zaak staat bekend als een fuifcafé waar je tot in de vroege uurtjes kan dansen en feesten. In het epicentrum van het Leuvense uitgaanscentrum is dat niet verwonderlijk maar de geluidsnormen willen de danscafés wel eens parten spelen. Dat was ook het geval in café De Giraf met enkele boetes tot gevolg. Uitbaatster Marleen Goossens kon daar naar eigen zeggen mee leven. "Als feestcafé vraagt ons publiek om luide muziek te spelen", klinkt het. "We wisten dat we in overtreding waren maar de boete woog niet op tegen de opbrengsten van de luidere nachten. Bovendien storen we daar niemand mee want de Oude Markt is geen woonbuurt. We namen de boete er dus bij."





Voorbeeld voor andere zaken

Na een eerste boete volgde echter een tweede en een derde om uiteindelijk te stranden op een achttal boetes. Er kwam ook een gesprek met de horeca-inspecteur van de Leuvense politie en zelfs een uitnodiging van burgemeester Louis Tobback (sp.a) om tekst en uitleg te komen geven voor het schepencollege. "Het klopt dat we die uitnodiging hebben gehad", zegt Marleen Goossens. "We zijn niet naar dat gesprek gegaan omdat we dachten dat het toch niets zou veranderen. We hebben dat verkeerd ingeschat en het gevolg is dat onze muziekvergunning werd ingetrokken. Oorspronkelijk zouden we in februari geen versterkte muziek mogen spelen in De Giraf maar we hebben uiteindelijk uitstel gekregen tot april. We zijn in fout. Hopelijk kunnen we nu een voorbeeld zijn voor andere zaken. We hebben alsnog aangedrongen op een gesprek met het schepencollege maar dat is er niet meer van gekomen. Uiteraard hadden we meteen op de eerste uitnodiging moeten ingaan. Ik blijf er wel bij dat het een zware straf is voor onze zaak."





Lesje geleerd

Marc Vranckx van de Leuvense politie bevestigt dat er geen weg terug is voor café De Giraf. "De muziekvergunning is ingetrokken voor de volledige maand april en dat blijft zo. Na herhaaldelijke overtredingen kon een dergelijke sanctie niet uitblijven. De geluidsnormen moeten gerespecteerd worden en de politie zal strenge controles blijven doen." In café De Giraf hebben ze alvast hun les geleerd. "We houden ons nu netjes aan de normen en we hopen de stille maand goed te kunnen overbruggen. Er wordt gedacht aan verschillende leuke evenementen zonder versterkte muziek. We hopen ook op goed weer in april zodat ons terras vlot vol zal lopen."